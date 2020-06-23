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В Ельске мальчик бросил игрушку в костёр и получил ожоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня около восьми утра спасателям стало известно, что в Ельске в больницу поступил ребёнок с ожогами.
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Примерно в 18:15 младший ребёнок бросил в огонь игрушку из полимерного материала. В этот момент у мальчика загорелся рукав. Это увидела старшая сестра, она побежала в дом и позвала маму.
Женщина выбежала на улицу, подхватила сына и отнесла его к водяному крану. Когда одежда была потушена, мать ребёнка вызвала скорую помощь. После осмотра медики госпитализировали мальчика с ожогами, он в тяжёлом состоянии.
Несколько месяцев назад в Березинском районе в больницу с ожогами попал подросток.
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Новости Беларуси. 22 июня около восьми утра спасателям стало известно, что в Ельске в больницу поступил ребёнок с ожогами. По сведениям МЧС Беларуси, женщина...
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