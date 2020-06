Как извержение вулкана на Аляске привело к подъему Римской империи и изменило ход истории

Источник материала: Tut.by

Новое исследование раскрывает роль изменения климата в подъеме Римской империи и падении Птолемеев. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences , краткие выводы можно прочесть на сайте препринтов EurekAlert!



Окмок — щитовидный вулкан на острове Умнак в штате Аляска, США. Фото: wikimedia.org

Убийство Юлия Цезаря на мартовских идах в 44 г. до н. э. вызвало 17-летнюю борьбу за власть, которая в конечном итоге положила конец Римской республике и привела к подъему Римской империи. В то же время на юге Египет, который Клеопатра пыталась восстановить в качестве главной силы в Восточном Средиземноморье, страдал от голода и болезней. Эти события являются одними из самых известных и важных политических преобразований в истории западной цивилизации, и новое исследование раскрывает роль климата в этих древних событиях.

Международная группа исследователей использовала исторические отчеты и информацию о климате (из таких естественных хранителей истории окружающей среды как ледяные керны в горах), чтобы доказать, что извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 г. до н.э. вызвало глобальные климатические изменения, которые спровоцировали политические и социальные волнения того периода и в конечном итоге изменили ход древней истории.

Выяснилось, что самое большое извержение вулкана в северном полушарии за последние 2500 лет произошло в начале 43 г. до н. э. Причем геохимия тефры (это собирательный термин для отложений материала, выброшенного в воздух вулканом и затем осевшего на землю) указывает на вулкан Окмок на Аляске.

Климатические данные свидетельствуют, что 43 и 42 до н.э. были одними из самых холодных лет за последние тысячелетия в северном полушарии и стали началом одного из самых холодных десятилетий. Дальнейшие исследования показали, что это извержение в высоких широтах привело к выраженным изменениям в гидроклимате, включая более холодные сезонные температуры в определенных средиземноморских регионах в течение двух лет после извержения.

Команда синхронизировала эти научные данные с письменными и археологическими источниками того периода, которые описывали необычный климат, неурожаи, голод, болезни и беспорядки в регионе Средиземного моря сразу после извержения. То есть древние государства оказались уязвимы к изменениям климата, спровоцированным извержением вулкана на противоположной стороне земли.

Так что 40-е годы до нашей эры были периодом голода и отсутствия продовольственной безопасности в Египте. В этом регионе дождей недостаточно для поддержания сельского хозяйства, и древние египтяне в значительной степени полагались на ежегодное половодье Нила для полива своих культур. Однако река не разлилась в 43 и 42 годах до н.э. — и причиной этому было извержение вулкана.

Одни из текстов, подтверждающих эти выводы, датируется около 39 г. до н. э. (это 13-й год правления Клеопатры). В нем рассказывается, как местный правитель пытается распределить зерно, чтобы спасти регион от голода.

Сегодня на острове Умнак, где расположен вулкан Окмок, проживает около 40 человек и 7500 голов крупного рогатого скота. Авторы подчеркивают — есть некая ирония в том, что место, которое сыграло такую роль в мировой истории, находится в настолько отдаленном уголке планеты.