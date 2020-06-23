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Универсам Столичный достался Евроторгу за 600 тыс рублей
Источник материала: Myfin
Торги по продаже права аренды помещения в 2,5 тысячи квадратных метров прошли в Минском городском центре недвижимости в пятницу, 19 июня. Начальная цена была около 2,1 тысячи рублей. На лот претендовали пять участников, и цена выросла до 600 тысяч рублей. Как рассказали несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, в аукционе победила компания «Евроторг». Она управляет магазинами «Евроопт», «Хит» и «Грошык».
В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и сказали, что планируют открыть торговый объект в помещении «Столичного» до конца августа.
Что это значит?
Новый собственник до конца августе планирует открыть торговый объект этом месте. Также за счет «Евроторга» должен быть выполнен ремонт мраморной плитки, ступеней и площадки магазина. Внутри должне быть сохранен объект общепита. Учитывая центральное расположение универсам «Столичный» и престижность места в центре города, на его месте может появиться Евроопт из более высокой ценовой категории, например, Euroopt prime, работающий в Galleria Minsk.
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В аукционе на право аренды помещения универсама Столичный на площади Якуба Коласа победила компания Евроторг , которая управляет магазинами Евроопт в Беларуси. Об...
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