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Универсам Столичный достался Евроторгу за 600 тыс рублей

23.06.2020 12:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Яндекс.Карты

Торги по продаже права аренды помещения в 2,5 тысячи квадратных метров прошли в Минском городском центре недвижимости в пятницу, 19 июня. Начальная цена была около 2,1 тысячи рублей. На лот претендовали пять участников, и цена выросла до 600 тысяч рублей. Как рассказали несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, в аукционе победила компания «Евроторг». Она управляет магазинами «Евроопт», «Хит» и «Грошык».

В «Евроторге» подтвердили факт победы в аукционе и сказали, что планируют открыть торговый объект в помещении «Столичного» до конца августа.

Что это значит?

Новый собственник до конца августе планирует открыть торговый объект этом месте. Также за счет «Евроторга» должен быть выполнен ремонт мраморной плитки, ступеней и площадки магазина. Внутри должне быть сохранен объект общепита. Учитывая центральное расположение универсам «Столичный» и престижность места в центре города, на его месте может появиться Евроопт из более высокой ценовой категории, например, Euroopt prime, работающий в Galleria Minsk.

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Теги: Минск
 
 
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В аукционе на право аренды помещения универсама Столичный на площади Якуба Коласа победила компания Евроторг , которая управляет магазинами Евроопт в Беларуси. Об...
 
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