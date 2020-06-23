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В Докшицком районе при столкновении Citroen и Nissan погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла в аварии в Докшицком районе,
Авария произошла утром 23 июня на 84-м километре трассы Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвийской Республики (Урбаны). По данным следствия, здесь столкнулись Citroen Xantia и Nissan Patrol.
В результате ДТП водитель Citroen от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Второй водитель в аварии не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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