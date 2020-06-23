В Докшицком районе при столкновении Citroen и Nissan погибла женщина

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла в аварии в Докшицком районе, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Авария произошла утром 23 июня на 84-м километре трассы Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвийской Республики (Урбаны). По данным следствия, здесь столкнулись Citroen Xantia и Nissan Patrol.

В результате ДТП водитель Citroen от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Второй водитель в аварии не пострадал.



Фото: СК

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.