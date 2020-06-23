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Кто на ближайшей неделе проведёт «прямые линии» для граждан

23.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 23 по 25 июня чиновники и руководители организаций проведут для случчан прямые телефонные линии по ряду вопросов, сообщает «Слуцкий край».

23 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.

23 июня с 9.00 до 10.00 по телефону 4-53-52 «прямую линию» по вопросам ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» проведет директор РУП «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» Ирина Геннадьевна Якута.

24 июня с 10.00 до 11.00 по телефону 7-59-41 «прямую линию» на темы: «Назначение и выплата государственных пособий семьям, воспитывающим детей», «Предоставление гражданам государственной адресной социальной помощи» проведет начальник отдела материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Людмила Николаевна Анципович.

24 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 5-53-78 «прямую линию» по вопросам полноты рассмотрения поступающих заявлений и обращений граждан проведет начальник отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома Александр Васильевич Голиков.

25 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 5-35-88 «прямую линию» по вопросам о требованиях, предъявляемых при приеме на службу в органы внутренних дел проведет заместитель начальника отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Валерьевич Станкевич.

25 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.

 
 
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С 23 по 25 июня чиновники и руководители организаций проведут для случчан прямые телефонные линии по ряду вопросов. 
 
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