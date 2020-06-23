|
Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея
Источник материала: ОНТ
Хоккейные клубы выходят из отпуска и уже в августе разыграют первый трофей сезона. Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея.
Турнир планируется провести в том же формате, что и в прошлом году. Помимо клубов экстралиги, участие в Кубке Салея примет минское «Динамо», также на турнир может заявиться команда из Казахстана. Финал четырёх пройдёт 29-го и 30-го августа. Хозяином решающий матчей станет победитель одной из групп.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейные клубы выходят из отпуска и уже в августе разыграют первый трофей сезона. Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея. Турнир планируется...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)