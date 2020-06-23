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Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея

23.06.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея

Хоккейные клубы выходят из отпуска и уже в августе разыграют первый трофей сезона. Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея. 

Турнир планируется провести в том же формате, что и в прошлом году. Помимо клубов экстралиги, участие в Кубке Салея примет минское «Динамо», также на турнир может заявиться команда из Казахстана. Финал четырёх пройдёт 29-го и 30-го августа. Хозяином решающий матчей станет победитель одной из групп.

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Хоккейные клубы выходят из отпуска и уже в августе разыграют первый трофей сезона. Стали известны подробности розыгрыша Кубка Руслана Салея.  Турнир планируется...
 
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