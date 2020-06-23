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Носа почти нет: новое фото Бабкиной возмутило поклонников

23.06.2020 12:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Носа почти нет: новое фото Бабкиной возмутило поклонников

Российская певица Надежда Бабкина поделилась с подписчиками в Instagram снимком, представ в новом образе и подверглась критике.

На кадрах 70-летняя знаменитость запечатлена с новой прической, она сделала каре, а также в модном платье этого лета – в горошек. Она дополнила образ ярко-красными лодочками и множеством украшений из жемчуга.

Поклонники звезды тем временем раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом, отметив, что певицу омолодили до неузнаваемости, а нос и вовсе словно исчез.

Некоторые также отметили, что обилие украшений и бусы из жемчуга тоже неуместны, поскольку артистка выглядит как новогодняя елка.

Тем временем многим новый образ понравился. Поклонники певицы написали, что она выглядит очень красиво и модно.

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Российская певица Надежда Бабкина поделилась с подписчиками в Instagram снимком, представ в новом образе и подверглась критике. На кадрах 70-летняя знаменитость...
 
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