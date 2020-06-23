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Почему алкоголь и жара плохо совместимы? Эксперты отвечают на популярный вопрос
Источник материала: Tut.by
Эксперты предостерегают: употреблять алкогольные и даже слабоалкогольные напитки (например, пиво) в жару недопустимо. Чем это может быть опасно для здоровья?
Основная опасность жаркого сезона — обезвоживание организма, которое может проявляться головокружением, сухостью слизистых оболочек, снижением артериального давления. Алкоголь же дополнительно запускает механизмы, способствующие более скорому избавлению организма от воды.
— В жару даже слабоалкогольные напитки запускают определенные биохимические процессы, которые ведут к обезвоживанию, а это сгущение крови, повышенный риск тромбообразования, нарушение артериального давления и сердечного ритма. Грозные последствия всего этого — инфаркт или инсульт, — объясняет заведующая амбулаторным наркологическим отделением № 2 городского клинического наркологического диспансера Виктория Котова.
Врач-нарколог отмечает, что в обществе есть понятие культурного употребления спиртных напитков, однако допустимые дозы касаются абсолютно здоровых людей, у которых нет близких родственников с зависимостью от алкоголя или других психоактивных веществ.
— Для таких людей допустимо максимум употребление трех доз алкоголя в сутки (для мужчин) и двух доз (для женщин): одна доза — это количество напитка, в котором содержится 10 мл чистого этанола (25 мл крепкого напитка — 1
В 65% случаев тонут выпившие
Употребление алкоголя повышает риск получения травм и гибели. Так, алкогольное опьянение становится причиной 65% смертей в воде в белорусских водоемах.
— По оперативным данным ОСВОД в этом году на воде погибло 136 человек, из них в алкогольном состоянии были 48 человек, — отмечает председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Анвар Игамбердиев.
Спасатели говорят, что в состоянии алкогольного опьянения человеку чаще хочется совершить «подвиг»: переплыть реку, когда не хватает сил, нырнуть с моста или перил. Выпившему человеку сложнее принимать быстрые решения, поэтому, например, попадая в течение, он начинает плыть против него — и теряет силы. Травмирования и утопления случаются и потому, что люди не надевают защитные жилеты, когда катаются на лодках.
Наиболее опасными ОСВОД называет водоемы с большим скоплением людей, реки с быстрым течением, меловые карьеры (к их числу относят Заславское, Вилейское, Солигорское водохранилища, озеро Нарочь). В состоянии опьянения спасатели советуют воздержаться от вхождения в воду — даже чтобы помочить ноги.
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Спиртное - частый спутник летнего отдыха. Но эксперты предостерегают: употреблять алкогольные и даже слабоалкогольные напитки (например, пиво) в жару недопустимо....
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