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Почему алкоголь и жара плохо совместимы? Эксперты отвечают на популярный вопрос

23.06.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты предостерегают: употреблять алкогольные и даже слабоалкогольные напитки (например, пиво) в жару недопустимо. Чем это может быть опасно для здоровья?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основная опасность жаркого сезона — обезвоживание организма, которое может проявляться головокружением, сухостью слизистых оболочек, снижением артериального давления. Алкоголь же дополнительно запускает механизмы, способствующие более скорому избавлению организма от воды.

— В жару даже слабоалкогольные напитки запускают определенные биохимические процессы, которые ведут к обезвоживанию, а это сгущение крови, повышенный риск тромбообразования, нарушение артериального давления и сердечного ритма. Грозные последствия всего этого — инфаркт или инсульт, — объясняет заведующая амбулаторным наркологическим отделением № 2 городского клинического наркологического диспансера Виктория Котова.

Врач-нарколог отмечает, что в обществе есть понятие культурного употребления спиртных напитков, однако допустимые дозы касаются абсолютно здоровых людей, у которых нет близких родственников с зависимостью от алкоголя или других психоактивных веществ.

— Для таких людей допустимо максимум употребление трех доз алкоголя в сутки (для мужчин) и двух доз (для женщин): одна доза — это количество напитка, в котором содержится 10 мл чистого этанола (25 мл крепкого напитка — 1 порция, 150 мл сухого вина — 1,5 порции, 330 мл пива — 1,7 порции. — Прим. TUT.BY). При этом в неделю должно быть минимум два свободных от спиртного дня. И принципы суммирования тут не работают: например, вчера не пил — сегодня выпил за все три дня.

В 65% случаев тонут выпившие

Употребление алкоголя повышает риск получения травм и гибели. Так, алкогольное опьянение становится причиной 65% смертей в воде в белорусских водоемах.

— По оперативным данным ОСВОД в этом году на воде погибло 136 человек, из них в алкогольном состоянии были 48 человек, — отмечает председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Анвар Игамбердиев.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Спасатели говорят, что в состоянии алкогольного опьянения человеку чаще хочется совершить «подвиг»: переплыть реку, когда не хватает сил, нырнуть с моста или перил. Выпившему человеку сложнее принимать быстрые решения, поэтому, например, попадая в течение, он начинает плыть против него — и теряет силы. Травмирования и утопления случаются и потому, что люди не надевают защитные жилеты, когда катаются на лодках.

Наиболее опасными ОСВОД называет водоемы с большим скоплением людей, реки с быстрым течением, меловые карьеры (к их числу относят Заславское, Вилейское, Солигорское водохранилища, озеро Нарочь). В состоянии опьянения спасатели советуют воздержаться от вхождения в воду — даже чтобы помочить ноги.

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Спиртное - частый спутник летнего отдыха. Но эксперты предостерегают: употреблять алкогольные и даже слабоалкогольные напитки (например, пиво) в жару недопустимо....
 
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