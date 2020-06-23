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«Лукашенко посадил конкурентов»: комик Долгополов поддержал протестующих беларусов

23.06.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Популярный российский комик Александр Долгополов в своем инстаграме опубликовал сториз, в которой высказался о ситуации с выборами в Беларуси.

Долгополов репостнул в сториз видео радио «Свабода» об акциях солидарности с репрессированными политиками и активистами, а поверх ролика написал: «В Беларуси скоро выборы президента, и Лукашенко посадил всех конкурентов в тюрьму, люди протестуют по всей стране, их тоже хватают, дискредитируют в СМИ самым грязным образом». Комик также выразил недовольство несменяемости власти в обоих странах – Беларуси и России. И добавил: «Я очень болею за вас, удачи. Жыве Беларусь!» – написал Долгополов.

Стоит оговориться, что в заключении содержат не всех политических соперников действующего президента во время выборов. Под стражей экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдурад, а также блогер Сергей Тихановский (сам он в выборах не участвует, вместо него в гонку включилась его жена Светлана). Впрочем, силовики задерживали и многих членов инициативных групп альтернативных претендентов на президентское кресло. А экс-глава ПВТ Валерий Цепкало допустил, что в скором времени это может случиться и с ним.

 
 
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Популярный российский комик Александр Долгополов в своем инстаграме опубликовал сториз, в которой высказался о ситуации с выборами в Беларуси.         ...
 
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