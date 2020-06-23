Пренебрегают правилами и купаются нетрезвыми. В области вода унесла уже шесть жизней

Источник материала: Вороновская газета





Летняя статистика на воде не самая оптимистичная. На прошлой неделе в области утонули 6 человек, четверо спасены. Как правило, трагедии происходят вдалеке от зон действия спасательных станций и постов. Всегда этот «дикий» отдых таит дополнительную опасность, когда человек начинает тонуть, его просто некому спасти. Всего с начала года в области утонули 19 человек, из них трое детей.





Среди причин трагедий – снова человеческий фактор. Точнее алкоголь. Трое из шести утонувших были нетрезвыми. Спасатели не устают повторять, что вода и алкоголь несовместимы. Так, в Щучинском районе 13 июня 71-летний пенсионер отправился рыбачить на водоем, расположенный на дачном участке возле деревни Красное. В какой-то момент нетрезвый рыбак упал в воду и утонул. 52 летняя пенсионерка утонула в Дятловском районе. Она упала в воду в нетрезвом состоянии 17 июня. Еще одна трагедия произошла 20 июня в Вороновском районе. В пруду в одной из деревень утонул 26-летний парень, который тоже решил поплавать после застолья.

– Когда человек идет выпившим в воду, он не осознает, что делает. Очень к месту выражение: «Пьяному море по колено». Часто люди пытаются переплыть водоем, думая, что хватит сил. Также из-за спиртного человек не может ориентироваться в случае беды. Например, попадет в водоворот и не может выбраться. Коварность таких мест и в том, что происходит резкий перепад температуры воды. Из-за этого появляются судороги. Еще может произойти спазм дыхательных путей: они закрываются, и человек не может дышать. Такое утопление называется сухим, – рассказал председатель областной организации ОСВОД Сергей Виноградов.





Тут впору задуматься тем, кто «условно» на берегу, и не заходить в воду будучи на веселе.

Вторая самая распространенная причина утоплений – несоблюдение мер безопасности на воде. Отдыхающие заплывают за буйки, купаются в неположенных местах, тянут в воду матрасы. От долгого нахождения в воде их схватывают судороги. Из-за нарушений правил безопасности на прошлой неделе утонули трое человек: 47-летний мужчина в Ивьевском районе, 64-летний пенсионер в Щучинском районе и 18-летний парень в Гродно. Среди 6 спасенных утопающих четверо были в состоянии алкогольного опьянения. Они остались живы только благодаря тому, что рядом оказались спасатели или неравнодушные очевидцы. Тем, кто думает, что умеет отлично плавать, а 100 граммов – обязательный атрибут на берегу, следует прислушаться к медикам. Эксперты наглядно объясняют, что происходит с тонущими.





Заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи ГУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи» Александр Русакевич подчеркивает, что при утоплении счет идет на секунды. Дело в том, что без кислорода мозг может функционировать 5-6 минут. После этого временного рубежа начинаются необратимые процессы в коре головного мозга.

– Велика вероятность, что человек уже не будет прежним. В редких случаях люди сохраняют прежний функционал мозга. Чаще всего они пребывают в вегетативном состоянии – функции поддержания жизнедеятельности организма сохранены, а вот сознание отсутствует. Нередко ценное время теряется из-за труднодоступности места. Люди отправляются отдыхать на дикие пляжи, к которым и пешком сложно добраться, – отметил Иван Русакевич.

Когда человек тонет, его охватывает чувство паники, он начинает активно двигаться, пытаясь выплыть. Из-за этого расход кислорода становится еще больше. Желание сделать вдох становится непреодолимым, и тонущий рефлекторно делает его. Легкие наполняются водой, из-за этого альвеолы склеиваются между собой. Затем человек теряет сознание.





Медики рекомендуют, когда вы видите, что человек тонет, первым делом нужно спасать его, а потом вызывать «скорую». Если на берегу еще кто-то есть – попросите позвонить 103. Когда человека достали из воды, положите его на спину на твердую поверхность, подложите что-нибудь под шею. Откройте спасенному рот, чтобы посмотреть, нет ли посторонних предметов во рту и не запал ли язык.

Оцените состояние человека: проверьте пульс, дыхание и сердцебиение. Не тратьте время на попытки освободить легкие от воды, сразу реанимируйте, так как она быстро всасывается в кровь. Произведите реанимацию, чередуя 2 вдоха с 30-ю надавливаниями на грудную клетку, если спасаете ребенка, не делайте полный выдох. Не перемещайте пострадавшего, делайте искусственное дыхание и ждите «скорую». К сожалению, никто не может предугадать беду, поэтому научитесь делать реанимацию, это может спасти жизнь вашим близким.

Чтобы отдых был безопасным, соблюдайте простые правила поведения на воде!

– Не стоит ходить к воде одним, даже если вы идете порыбачить и купаться не собираетесь. Нередки случаи, когда рыбаки тонули из-за того, что им становилось плохо, и они падали в воду.

– Выбирайте для отдыха специально оборудованные места, где можно быть уверенным в безопасности дна, и спасатели всегда рядом.

– Заходите в воду постепенно и не плавайте слишком долго, чтобы исключить судороги и холодовой шок. Рассчитывайте свои силы и не заплывайте далеко.





– Алкоголь и вода несовместимы.

– Не стоит находиться в воде больше 15 минут, всегда есть риск судорог.

– Не стоит прыгать и нырять в непроверенных местах. Вы можете удариться головой о грунт, корягу, сваю. Это грозит потерей сознания и переломами.

– Не заплывайте за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания.

– Если вас подхватило сильное течение, не сопротивляйтесь ему, плывите по его направлению, постепенно направляясь к берегу.

– Из водоворота тоже можно выбраться. Необходимо глубоко вдохнуть, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

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