Кроссовер Jaguar I-Pace модернизировали. Он получил новое зарядное устройство

Источник материала: Tut.by

К новому модельному году электрический «паркетник» Jaguar I-Pace получил пакет технических и визуальных обновлений, который, правда, масштабным не назовешь.





Во-первых, I-Pace стандартно оснащается трехфазным бортовым зарядным устройством мощностью 11 кВт, благодаря которому на полную зарядку батареи емкостью 90 кВтч уйдет 8,6 часов против прежних 12 часов с однофазным устройством на 7 кВт. Разумеется, батарею I-Pace можно зарядить и от станций с источником постоянного тока — терминал мощностью 50 кВт позволяет за 15 минут восполнить запас хода на 63 км, а 100-киловаттный на 126 км. Как и прежде, паспортный пробег у I-Pace, располагающего двумя электромоторами мощностью 400 л.с., равен 470 км.





Для I-Pace доступны новые цвета кузова и 19-дюймовые колесные диски (на дюйм больше, чем раньше), а также декоративный пакет Black Pack, включающий больше хромированных деталей во внешней отделке и окрашенные в серебристый цвет корпуса наружных зеркал и элемент диффузора.





Также I-Pace получил новую мультимедиа-систему Pivi Pro с 10-дюймовым экраном и возможностью обновления ПО «по воздуху». Расширен список дополнительного оснащения — появились беспроводная зарядка для смартфона, улучшенная система кругового обзора, внутрисалонное зеркало-дисплей и новая аудиосистема Meridian с 16 динамиками и сабвуфером.





На европейском рынке прием заказов на модернизированный I-Pace уже начался — в Германии цены начинаются от 75 352 евро.