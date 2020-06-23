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Единогласно против: просившимся считать голоса на выборах беларусам массово отказывают
Источник материала: KYKY>
В этом году, как
Но вот незадача. Многие люди, которые понадеялись, что их пустят к подсчету голосов на выборах, массово сталкиваются с отказами. Избирательные комиссии отвергают независимых кандидатов – причем за невключение в состав комиссии синхронно голосует большинство ее членов. Хотя, например, выдвиженцы от БРСМ с такими проблемами не сталкиваются. Об этом беларусы пишут в соцсетях:
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В этом году, как рассказывал ЦИК, в участковые комиссии (а их 5723 штуки) выдвинулись 70 190 человек. Из них 36,1%, или 25 354 человека, – путем подачи заявлений, 9,6%, или 6 722...
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