ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Единогласно против: просившимся считать голоса на выборах беларусам массово отказывают

23.06.2020 14:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В этом году, как рассказывал ЦИК, в участковые комиссии (а их 5723 штуки) выдвинулись 70 190 человек. Из них 36,1%, или 25 354 человека, – путем подачи заявлений, 9,6%, или 6 722 человека, – от трудовых коллективов, а 54,3%, или 38 114 человек, – от общественных объединений.

Но вот незадача. Многие люди, которые понадеялись, что их пустят к подсчету голосов на выборах, массово сталкиваются с отказами. Избирательные комиссии отвергают независимых кандидатов – причем за невключение в состав комиссии синхронно голосует большинство ее членов. Хотя, например, выдвиженцы от БРСМ с такими проблемами не сталкиваются. Об этом беларусы пишут в соцсетях:

Обложка: «Свобода».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году, как рассказывал ЦИК, в участковые комиссии (а их 5723 штуки) выдвинулись 70 190 человек. Из них 36,1%, или 25 354 человека, – путем подачи заявлений, 9,6%, или 6 722...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кроссовер Jaguar I-Pace модернизировали. Он получил новое зарядное устройство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика