Единогласно против: просившимся считать голоса на выборах беларусам массово отказывают

Источник материала: KYKY

В этом году, как рассказывал ЦИК, в участковые комиссии (а их 5723 штуки) выдвинулись 70 190 человек. Из них 36,1%, или 25 354 человека, – путем подачи заявлений, 9,6%, или 6 722 человека, – от трудовых коллективов, а 54,3%, или 38 114 человек, – от общественных объединений.

Но вот незадача. Многие люди, которые понадеялись, что их пустят к подсчету голосов на выборах, массово сталкиваются с отказами. Избирательные комиссии отвергают независимых кандидатов – причем за невключение в состав комиссии синхронно голосует большинство ее членов. Хотя, например, выдвиженцы от БРСМ с такими проблемами не сталкиваются. Об этом беларусы пишут в соцсетях:

первый цирк с конями пошел. на Валожинщине независимые кандидаты не прошли в избирательную комиссию. жду поста знакомой про то,как все было. — Пивная фея (@belbeer) June 23, 2020

Обложка: «Свобода».