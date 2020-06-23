|
Сайт ЧМ-2021 по хоккею начал работу
23.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После утверждения новых сроков чемпионата мира по хоккею — 2021, который пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, заработал официальный сайт турнира, сообщили корреспонденту
Страница (
84-й чемпионат мира по хоккею четвертый раз в истории турнира пройдет сразу в двух странах — Беларуси и Латвии. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой в Кельне в 2017 году.
В Минске матчи проведут команды группы А — Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания. Участники группы B — Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан — сыграют в Риге. Финал планетарного первенства состоится 6 июня в «Минск-Арене».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После утверждения новых сроков чемпионата мира по хоккею — 2021, который пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, заработал официальный сайт турнира,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)