Сайт ЧМ-2021 по хоккею начал работу

Источник материала: Вороновская газета





После утверждения новых сроков чемпионата мира по хоккею — 2021, который пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, заработал официальный сайт турнира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Страница ( iihf.com/en/events/2021/wm ), посвященная планетарному форуму, оформлена на английском, русском и латышском языках. Новости о предстоящем турнире можно узнавать и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и «ВКонтакте». Сообщается также, что вышел первый проморолик предстоящего чемпионата мира. Расписание и информация о продаже билетов будут объявлены позднее.

84-й чемпионат мира по хоккею четвертый раз в истории турнира пройдет сразу в двух странах — Беларуси и Латвии. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой в Кельне в 2017 году.

В Минске матчи проведут команды группы А — Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания. Участники группы B — Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан — сыграют в Риге. Финал планетарного первенства состоится 6 июня в «Минск-Арене».

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