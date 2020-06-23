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Адвокат Ефремова опроверг «диагноз» актера

23.06.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокат Ефремова опроверг «диагноз» актера

Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, будто бы артисту поставили диагноз «хронический алкоголизм».

В частности, такие сведения распространил канал Mash. Сообщалось, что из-за хронического алкоголизма актера могут лишить водительских прав пожизненно.

Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что эта информация не соответствует действительности, передает РБК. У Ефремова нет хронического алкоголизма.

Недавно адвокат также рассказал новую версию того, почему Ефремов сел за руль пьяным. По его словам, артист отмечал праздник и выпил спиртное, затем ему позвонил друг и попросил помочь - съездить в больницу к его родственникам.

 

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Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, будто бы артисту поставили диагноз «хронический алкоголизм». В...
 
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