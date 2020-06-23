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Адвокат Ефремова опроверг «диагноз» актера
Источник материала: ОНТ
Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, будто бы артисту поставили диагноз «хронический алкоголизм».
В частности, такие сведения распространил канал Mash. Сообщалось, что из-за хронического алкоголизма актера могут лишить водительских прав пожизненно.
Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что эта информация не соответствует действительности,
Недавно адвокат также рассказал
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Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, будто бы артисту поставили диагноз «хронический алкоголизм». В...
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