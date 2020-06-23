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Ученые из США выяснили, у каких парней больше шансов понравиться девушкам в соцсетях

23.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Колорадского университета провели исследование и выяснили, какие парни больше нравятся девушкам в приложениях для знакомств. Спойлер: никаких котов. Подробнее об этом пишет Media Leaks со ссылкой на издание People.


Фото: LORI KOGAN AND SHELLY VOLSCH/COLORADO STATE UNIVERSITY/MDPI

Тест был довольно простой. Специалисты показали 708 гетеросексуальным девушкам в возрасте от 18 до 24 лет две пары фотографий. Первая пара — портреты парней без домашних животных, вторая пара — кадры, на которых молодые люди держат на руках котов. Выяснилось, что мужчины с кошками воспринимаются девушками как менее мужественные, более невротичные, сговорчивые и открытые. Понятно, что это делает их менее привлекательными потенциальными партнерами.

Результаты опроса немного отличались в зависимости от того, какие животные больше нравятся девушкам — кошки или собаки. Впрочем, разница незначительная. Увидев фотографию парня без кошки, 38% девушек заявили, что готовы встретиться с ним. При этом 37% сразу сказали, что могли бы рассмотреть его как потенциального партнера, и только 9% опрашиваемых парень на фото совсем не приглянулся. Когда испытуемым показали фото того же парня с котом, первые два показателя упали до 33%.

 
Теги: знакомства
 
 
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Результаты опроса немного отличались в зависимости от того, какие животные больше нравятся девушкам - кошки или собаки.
 
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