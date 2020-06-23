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Василий Хомутовский: «Я за прозрачные и честные выборы!»
Источник материала: Tut.by
Тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский призвал провести прозрачные и честные выборы.
«Джордж Оруэлл писал: „Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм“!
За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним — уважай себя и окружающих тебя. Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.
Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» — написал Хомутовский на своей
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Тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский призвал провести прозрачные и честные выборы.
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