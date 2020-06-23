Василий Хомутовский: «Я за прозрачные и честные выборы!»

Источник материала: Tut.by

Тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский призвал провести прозрачные и честные выборы.



Фото: ФК "Динамо-Брест"

«Джордж Оруэлл писал: „Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм“!

За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним — уважай себя и окружающих тебя. Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.

Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» — написал Хомутовский на своей странице в Instagram .