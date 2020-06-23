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Василий Хомутовский: «Я за прозрачные и честные выборы!»

23.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский призвал провести прозрачные и честные выборы.


Фото: ФК "Динамо-Брест"

«Джордж Оруэлл писал: „Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм“!

За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним — уважай себя и окружающих тебя. Уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.

Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» — написал Хомутовский на своей странице в Instagram.

 
Теги: Брест
 
 
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Тренер брестского «Динамо» и бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский призвал провести прозрачные и честные выборы.
 
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