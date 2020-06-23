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Взгляните, какой интересный дом в стиле 19 века продают на озерах у Лепеля

23.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычные современные коттеджи под Минском уже никого не удивляют: распластанные по земле одноэтажные дома, панорамные окна и огромная терраса — вот облик модного жилья сейчас. Возможно, поэтому трехэтажный деревянный дом в стиле 19 века в 135 километрах от столицы привлекает внимание. Подробнее о нем рассказывает Realt.by.


Дом расположен в деревне Волова Гора Лепельского района. В деревне есть небольшой магазин для местных жителей. По словам собственника столь необычного здания Ростислава, деревня довольно оживленная, при этом если отъехать от дома в любую сторону — попадешь к озеру. Места вокруг живописные: рядом Березинский канал, озера Плавно, Манец, Оконо и Береща. Много и мелких рек, вокруг лес. Здесь же расположены базы отдыха.



По словам Ростислава, дом был куплен у местного жителя.

— Когда я покупал этот дом, меня привлекал его размер и нестандартная архитектура. Несмотря на свой размер, он выглядит органично и удачно вписывается в окружающий ландшафт.






Уже после покупки я провел ремонт всего здания и внутри, и снаружи: сделал внешнюю обшивку деревом, немного изменил расположение комнат. Также изначально третий этаж был нежилой, использовался, как чердачное помещение — я сделал из него большую мансарду.

Общая площадь здания — 238 кв.м. По словам Ростислава, дом рассчитан на одну семью. На первом этаже расположена зона отдыха и кухонная зона, на втором — две комнаты и общая гостиная, на третьем — большая мансардная комната. На первом и втором этаже есть санузлы.










В доме есть электричество, вода — скважина (введена в дом), канализация — местная (введена в дом). Отопление — печное, есть камин.

— В связи с тем, что зимой в доме никто не жил, необходимости проводить электроотопление не было. Но все возможно при желании.

Дом был построен в начале 2000-х годов, капитальный ремонт был проведен в 2008 году. Сейчас продается за 65 тысяч долларов.

— Вокруг довольно мало людей, место тихое и спокойное. Местные жители говорят, что леса полны грибов и ягод. При этом я считаю, что 135 километров — это не так уж и далеко до Минска. Однако, к сожалению, я вынужден выставить на продажу этот дом по семейным обстоятельствам.

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Теги: Минск
 
 
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Места вокруг живописные: рядом Березинский канал, озера Плавно, Манец, Оконо и Береща.
 
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