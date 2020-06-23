Как прошёл рейд РОЧС в рамках акции «Летний патруль»

Источник материала: Слуцк Город





В рамках акции «Летний патруль» РОЧС, совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, обследовали места отдыха на воде, расположенные в г.Слуцке и д.Рудня.

Какое самое распространенное место отдыха в беззаботные летние солнечные дни, безусловно, это пляж. Нет ничего лучше, чем забыв о повседневных проблемах, понежиться на солнышке, удобно расположившись на шезлонге или покрывале, после чего взбодриться, окунувшись в прохладную водичку и поиграть в пляжный волейбол или покушать вкусных шашлыков в шумной веселой компании.

Для того, чтобы долгожданный отдых около водоемов не был омрачен какими-либо негативными событиями, работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с председателем Слуцкой районной организации ОСВОД, Рудницким Олегом Владимировичем, обследовали места отдыха на воде, расположенные в г.Слуцке и д.Рудня.













Спасатели акцентировали внимание на наличие и актуальность информационных щитов с правилами безопасного поведения на воде, спасательного имущества, необходимого при оказании помощи утопающим. Также была проверена документация об обследовании акватории соответствующими службами.

В рейдах также принимали участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, которые в рамках акции «Летний патруль» вместе со спасателями напоминали гражданам о правилах безопасного поведения на воде и раздавали тематические буклеты.













РОЧС

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