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С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

23.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский сквер Сеножаны украсили 16 оригинальных скамеек. Они сделаны в единственном экземпляре и являются лучшими работами, представленными на городской конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

В их числе – белая скамейка с цветочной аркой и яркими подушками, деревянная с плетущимися ветками, скамейка с физическими формулами и изображениями и даже с мини-библиотекой детских книг.

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

С формулами, цветами или книгами: посмотрите, какие скамейки поставили в сквере Сеножаны

К благоустройству талантливых энтузиастов призвала администрация Октябрьского района Минска. Откликнулись многие, а воплотить в жизнь необычные задумки удалось самым креативным. Лучшую работу выберут 29 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минский сквер Сеножаны украсили 16 оригинальных скамеек. Они сделаны в единственном экземпляре и являются лучшими работами, представленными на...
 
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