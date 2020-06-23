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Типовые панельки, остановки на пока закрытой дороге. Смотрим, как сейчас выглядит Лошица-8

23.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лошице строят сразу несколько новых микрорайонов. И если Лошица-7 пока представляет собой перерытый участок земли, то Лошица-8 уже обрела явные очертания — посмотрели, как она сейчас выглядит.


Лошица-8 расположится в границах улиц Янки Лучины и Игуменский тракт. Дома здесь строит «Военпроект» по заказу УКС Мингорисполкома. Квартиры предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В квартале, который уже успели прозвать «новой Каменной Горкой», сейчас активно возводят четыре дома, девятиэтажку вблизи Игуменского тракта уже почти покрасили.

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«Военпроект» уже рассказывал TUT.BY, что застройка Лошицы-8 будет необычной — четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворами. Заявлялось, что внутри дворов не будет транспорта, только детские и спортивные площадки, зеленые зоны. Парковки — снаружи.

В основном здесь возводят панельки типовых серий МАПИДа, но высотные доминанты, как и обещалось, — каркасники. На нижних этажах таких высоток расположат объекты обслуживания — вроде парикмахерских и банков.



Внутри микрорайона построены дороги, на самой крупной уже поставили остановочные навесы. Движение по ним пока не открыли, так что по вечерам свободное пространство жители Лошицы используют для прогулок — молодежь катается на скейтах, самокатах и велосипедах.

Самая крупная дорога — многополосная, начинается от пересечения с Игуменским трактом, примерно у гипермаркета «Виталюр», она разделит Лошицу-7 и Лошицу-8.


Так выглядит сейчас многополосная дорога, которая задумана как часть третьего транспортного кольца

Остановки на дороге пока без пассажиров — движение еще не открыли

На тротуарах можно встретить такие разграничения — похоже, они будут отделять велодорожку

Тротуар вдоль небольшой дороги, которая ведет в сторону давно построенного микрорайона Лошица-2

Предусмотрено, что основная дорога через микрорайон станет частью третьего транспортного кольца, а когда-нибудь по ней и вовсе поедет скоростной трамвай в Серебрянку. Под проект скоростного трамвая тут про запас закладывают коммуникации.

Вот на этой схеме можно посмотреть, как пройдут дороги через микрорайоны Лошица-7 и Лошица-8.

На паспорте объекта указан такой дедлайн по стройке микрорайона Лошица 8.1 (ближе к Игуменскому тракту) — 29 января 2021 года. Микрорайон Лошица 8.2 (ближе к улице Янки Лучины) собираются достроить раньше — в ноябре 2020 года.

Напомним, застройщик соседних микрорайонов Лошица-5, -6, -7, -9, -10 — «Минскпроект».


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В Лошице строят сразу несколько новых микрорайонов. И если Лошица-7 пока представляет собой перерытый участок земли, то Лошица-8 уже обрела явные очертания....
 
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