Кот, который ведет себя, как курица, умилил соцсети

Источник материала: ОНТ

Видеоролик о кошке, которая высиживает яйца, набирает популярность в соцсетях.

Животное живет во Вьетнаме. Однажды его хозяин застукал его за необычным занятием: кошка задумчиво лежала на соломе, а когда он к ней подошел, то увидел под ней куриные яйца.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, что даже когда мужчина приподнял кошку, она не хотела покидать это место и вернулась к яйцам.

«Она думает, что она курица, поэтому охраняет яйца», – пошутил хозяин.

Пользователи в комментариях отметили, что это выглядит очень мило.





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