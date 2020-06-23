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Кот, который ведет себя, как курица, умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
Видеоролик о кошке, которая высиживает яйца, набирает популярность в соцсетях.
Животное живет во Вьетнаме. Однажды его хозяин застукал его за необычным занятием: кошка задумчиво лежала на соломе, а когда он к ней подошел, то увидел под ней куриные яйца.
На опубликованных на YouTube кадрах видно, что даже когда мужчина приподнял кошку, она не хотела покидать это место и вернулась к яйцам.
«Она думает, что она курица, поэтому охраняет яйца», – пошутил хозяин.
Пользователи в комментариях отметили, что это выглядит очень мило.
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Видеоролик о кошке, которая высиживает яйца, набирает популярность в соцсетях. Животное живет во Вьетнаме. Однажды его хозяин застукал его за необычным занятием:...
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