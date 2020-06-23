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На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

23.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и разлив нескольких рек. Жители ряда населенных пунктов готовятся к эвакуации.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Наиболее сложная обстановка наблюдается в общине Любовия. Здесь стихия нарушила движение на нескольких региональных трассах. Потоки воды разрушили два моста и затопили 700 домов.

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Пожарные и спасательные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

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Новости Сербии. В восьми районах Сербии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные дожди спровоцировали в регионе...
 
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