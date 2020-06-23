Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу, 3 июля, берет старт чемпионат Гродненской области по футболу.

В нынешнем чемпионате на сегодняшний день изъявили принять участие десять команд. В прошлом и позапрошлом годах их было пятнадцать. Окончательный календарь игр будет представлен позже в связи с тем, что количество команд-участниц может быть увеличено.

К радости торсиды возвращается в большой футбол красносельский «Цементник».

Не увидят волковысские болельщики команды «ЛІК» и «Чайка». Первые взяли тайм-аут, а «Чайка» пылит во Второй лиге чемпионата Беларуси по футболу.

Чемпионат пройдет по круговой системе в два круга (игра дома и игра в гостях).

В первом туре ФСК «Гродненский» пожалует в гости в Дятлово к тамошней «Белой Руси», «Мосты» примут «Смену», «Лида» наведается в Гродно к «ЖКХ», а «Островец» в «Ошмяны». Кстати, «Смена», пока идет реконструкция стадиона, первые матчи будет проводить на выезде.

«Цементник» на «своем» поле, которое сейчас перешло под юрисдикцию Волковысской СДЮШОР № 1, примет команду из Щучина с одноименным названием.

О времени матчей мы сообщим дополнительно.