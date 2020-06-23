Лучший лыжник в истории Беларуси: «Хочу, чтобы мой голос был услышан и подсчитан»

Источник материала: Tut.by

Сергей Долидович — самый сильный лыжник в истории Беларуси, занявший на Олимпиаде-2014 пятое место в масс-старте на 50 км. «Трибуна» расспросила его о том, что он думает о предстоящих выборах.



Сергей Долидович. Фото: skisport.ru

— Как можно не следить за предвыборной ситуацией человеку, который долго живет в Беларуси? Я уже давно определился, за кого буду голосовать — 9-го сделаю свой выбор, конечно.

— И за кого будете голосовать, если не секрет?

— Я проголосую и после выборов скажу. Я сразу скажу, что то, что сейчас происходит, мне не очень нравится. Хочу, чтобы я пошел, проголосовал — и мой голос был учтен. То, что происходит, конечно, вызывает немножко опасение. Есть люди, которые хотят дестабилизации в стране и на улице. Я всегда говорил, что хочу перемен, но не хочу, чтобы они прошли силовым путем, чтобы не было большого потрясения.

— Как относитесь к акциям протеста, которые прошли по многим городам Беларуси?

— Двоякое чувство. Нельзя задерживать только за то, что твое видение мира отличается от другого. Еще мне очень понравилась «цепь солидарности», которая была организована. Единственное, если бы она была организована, утверждена, разрешена… Если бы она была разрешена, то я обязательно бы вышел и в «цепи солидарности» постоял.

— Что сделал Лукашенко для спорта за время своего правления?

— Могу сказать с позиции тренера и спортсмена, который занимался, бегал и представлял нашу страну. Условия у нас для развития спорта выше крыши. К сожалению, только сейчас нет людей, которые могли бы эту идею превознести. Я не беру ни музыку, ни медицину, ни другое. Но что спорт у нас поддерживают — это точно. Другое дело, что, может быть, в ущерб каким-то другим направлениям. Я не знаю, честно.

— Ну, а если брать не только спорт, вас устраивает то, что сейчас происходит?

— Скажу так, что задерживает людей на площади и на улице не Лукашенко. Я боюсь раскола в обществе, чтобы не было брат на брата. Это самое страшное, что может у нас произойти, как во время Октябрьской революции. Это самое страшное, что может произойти сейчас.

— Есть у кого-нибудь шансы одолеть Лукашенко на выборах?

— Не знаю. Хочу, чтобы я пошел, проголосовал, и мой голос был услышан и подсчитан. Вот этого я хочу — всё. Выберут любого из кандидатов — буду с ним жить дальше и делать свою работу.