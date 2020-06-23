|
Электропоезд сбил женщину под Минском
Источник материала: ОНТ
Электричка сбила женщину под Минском: она скончалась. Об этом
Пострадавшую пытались спасти и госпитализировали, но она скончалась в больнице.
Сообщается, что погибшая – жительница Минского района 1988 года рождения. Женщина попала под поезд городских линий «Минск – Беларусь» в понедельник днем.
По предварительным данным, женщина вышла на пути из-за опоры контактной сети на перегоне Ратомка - Крыжовка перед приближающимся поездом.
Машинист поезда пытался экстренно затормозить и избежать наезда. В результате происшествия поезд опоздал от своего графика на 22 минуты.
МВД Беларуси просит соблюдать осторожность и напоминает, что с начала текущего года в стране отмечено 44 несчастных случая на железной дороге, в результате чего погибли 32 человека.
Фото: БелТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электричка сбила женщину под Минском: она скончалась. Об этом сообщает в своем Twitter МВД Беларуси. Пострадавшую пытались спасти и госпитализировали, но она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)