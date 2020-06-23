Электропоезд сбил женщину под Минском

Источник материала: ОНТ

Электричка сбила женщину под Минском: она скончалась. Об этом сообщает в своем Twitter МВД Беларуси.

Пострадавшую пытались спасти и госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Сообщается, что погибшая – жительница Минского района 1988 года рождения. Женщина попала под поезд городских линий «Минск – Беларусь» в понедельник днем.

По предварительным данным, женщина вышла на пути из-за опоры контактной сети на перегоне Ратомка - Крыжовка перед приближающимся поездом.

Машинист поезда пытался экстренно затормозить и избежать наезда. В результате происшествия поезд опоздал от своего графика на 22 минуты.

МВД Беларуси просит соблюдать осторожность и напоминает, что с начала текущего года в стране отмечено 44 несчастных случая на железной дороге, в результате чего погибли 32 человека.





Фото: БелТА

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