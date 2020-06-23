ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Электропоезд сбил женщину под Минском

23.06.2020 15:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Электропоезд сбил женщину под Минском

Электричка сбила женщину под Минском: она скончалась. Об этом сообщает в своем Twitter МВД Беларуси.

Пострадавшую пытались спасти и госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Сообщается, что погибшая – жительница Минского района 1988 года рождения. Женщина попала под поезд городских линий «Минск – Беларусь» в понедельник днем. 

По предварительным данным, женщина вышла на пути из-за опоры контактной сети на перегоне Ратомка - Крыжовка перед приближающимся поездом.

Машинист поезда пытался экстренно затормозить и избежать наезда. В результате происшествия поезд опоздал от своего графика на 22 минуты.

МВД Беларуси просит соблюдать осторожность и напоминает, что с начала текущего года в стране отмечено 44 несчастных случая на железной дороге, в результате чего погибли 32 человека.


Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электричка сбила женщину под Минском: она скончалась. Об этом сообщает в своем Twitter МВД Беларуси. Пострадавшую пытались спасти и госпитализировали, но она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да +27 чакаецца ў Беларусі ў сераду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика