Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Игорь Гедич проведет прямую линию

Источник материала: Вороновская газета





24 июня 2020 года с 10.00 до 12.00 прямую телефонную линии проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области Гедич Игорь Николаевич.

Задать свои вопросы, поделится своим мнением, высказать предложения по актуальным темам можно будет по телефону: 8 (0152) 62-34-88.

Гедич Игорь Николаевич является членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.

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