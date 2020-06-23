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В Беларуси 25 июня начнется централизованное тестирование
23.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Об этом
Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку — 26 и 27 июня, обществоведению — 29, математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.
Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения
«Обращаем внимание
При наличии признаков недомогания рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. «В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти централизованное тестирование в резервные дни. В пунктах проведения ЦТ имеются средства для дезинфекции рук, рассаживать в аудиториях будут с соблюдением требований социального дистанцирования. В пункте централизованного тестирования разрешается использование масок. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять», — отметили в ведомстве.
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В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования. Как сообщалось, ЦТ по белорусскому...
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