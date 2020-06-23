Минчанин создал Telegram-бота для путешествий по неизвестным местам в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Житель Минска Арсений Булацкий создал Telegram-бота « Куда поехать в Беларуси? », в котором собирает интересные, но не слишком известные места в нашей стране. Побеседовали с ним об идее и плюсах такого инструмента.



Скриншот карты из Telegram-бота «Куда поехать в Беларуси?»

Когда из-за пандемии страны закрыли границы, Арсений вместе со своей девушкой задумался над вопросом — а куда теперь можно отправиться в путешествие? Они стали искать интересные места в Беларуси и столкнулись с проблемой, что практически нигде не описываются непопулярные объекты. Условно говоря, много где пишут про Несвижский или Мирский замок либо про Нарочь, но гораздо реже встречаются описания усадеб или болот.

Так что ребята стали ездить по стране. Первым делом они наведались в Налибокскую пущу, затем в Станьково, а после — в заказник «Голубые озера», что неподалеку от Нарочи. Это труднодоступное, но красивое место, где можно, например, увидеть Мертвое озеро с черными водами: несмотря на то, что его глубина всего 24 метра, под Мертвым озером есть 300-метровая полость, в которой сосредоточен сероводород. Вода в его глубине не перемешивается веками, и выглядит это довольно мрачно и загадочно.

Заказник открыт для посещений, но за вход на экотропу придется заплатить два рубля.

— Голубые озера меня очень впечатлили, и мне было удивительно, что мало людей, особенно среди моих знакомых, знали про это место, — говорит Арсений. — И там мне пришла идея написать Telegram-бота, который будет включать в себя много мест. Причем акцент — именно на таких местах как Голубые озера или болота, про которые мало кто знает.

После этого Арсений приступил к созданию бота. Основным концептом, по его словам, была возможность для пользователей добавлять места самостоятельно.

— Там есть кнопка «Отправить место». То есть, человек может отправить свое место, и я его обработаю (делаю это лично, чтобы не допустить спама и тому подобного), — поясняет Арсений. — Люди уже начали отправлять какие-то непопулярные места, про которые я и не слышал. Часть мест нашел я сам, когда мониторил белорусские сайты про путешествия, часть — из других ресурсов. В некоторые мы стараемся съездить сами, некоторые добавляем после того, как побываем там, чтобы сделать фотографии.

Также Арсений добавил все объекты на одну карту . Если же выбрать определенную точку и нажать на локацию внизу, то телефон предложит проложить маршрут через «Яндекс.Карту» или Google Maps.

— Еще есть момент, который был добавлен позже, и которым я лично пользуюсь, — продолжает парень. — К примеру, у нас есть болото Ельня, оно красивое, но находится достаточно далеко, и в одну сторону ехать 350 км достаточно накладно. Поэтому в боте есть функция, позволяющая посмотреть, что находится поблизости, в радиусе 50 километров. Например, я так узнал, что рядом с «Голубыми озерами» есть водопад. Да, у нас в Беларуси есть искусственные водопады, которые были сделаны для электростанций. Есть даже достаточно большие, с человеческий рост.

Как пользоваться чат-ботом?

Сначала нужно сделать выбор из трех кнопок: «Начать поиск», «Отправить место», «Смотреть все места на карте».

Если запустить поиск, то бот предложит выбрать отправную точку и расстояние (0−100 км, 100−200 км или больше 200 км).

Затем следует сделать выбор из предложенных вариантов.

И в конце вы увидите фото, краткое описание и точку на карте. Также можно будет нажать на кнопку «А что поблизости» и выбрать еще что-то, что лежит по пути.





На вопрос, планирует ли он монетизировать чат-бота, Арсений отвечает отказом.

— Я хотел бы, чтобы люди начали путешествовать по Беларуси, так как границы пока закрыты. И в первую очередь мне нравится, что сейчас я вместо того чтобы «гуглить» все места и заново через себя их пропускать, захожу в бот.

В будущем Арсений планирует внедрить улучшения вроде того, чтобы ввести лайки и дизлайки и вывести места, получившие больше всего лайков, в отдельную вкладку. Или же сделать заметки, чтобы люди помечали, доступен ли сейчас тот или иной объект или, допустим, он закрыт на реконструкцию.