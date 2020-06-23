Наводнение в Китае: есть жертвы

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу из-за сильных ливневых дождей погибли три человека, свыше 10 тысяч эвакуированы. Об этом пишет информагентство Синьхуа со ссылкой на сообщения местные власти.

Больше всего от наводнений пострадали уезды Тунцзы и Яньхэ. Мощные потоки воды снесли некоторые дома в Тунцзы, в результате чего три человека погибли.

Пострадавшим от стихии уже решено выделить помощь в размере 2 миллионов юаней (283 тысячи долларов в эквиваленте), а пока им выделили палатки и одежду.

Сильные ливни на юго-западе страны продолжались до утра вторника. Китайскими властями было объявлено об опасной погоде на 86,4% территории провинции Гуйчжоу. По прогнозам метеорологов, дожди могут продолжиться.

Ранее сообщалось, что семь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу. Восемь школьников 10-12 лет играли на плотине реки Фуцзян. Один ребенок упал в воду, семеро пытались его вытащить и сами оказались в реке.





Фото: AP Photo / Xinhua News Agency/He Yousong

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