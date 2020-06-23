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Доктор Мясников рассказал о вреде чрезмерного увлечения ЗОЖ
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасно чрезмерное стремление вести здоровый образ жизни. Советы, как не навредить себе, пытаясь быть здоровым, специалист дал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1»,
Так, по словам врача, чересчур сильное увлечение ЗОЖ может привести к расстройствам пищевого поведения: булимии или анорексии.
Он предостерег от фанатизма в этом вопросе, напомнив, что нужно соблюдать баланс, иначе организму можно нанести вред. Например, заработать себе орторексию.
Медик посоветовал стремиться к «разумной умеренности» во всем (еде, диетах, упражнениях и всевозможных «чистках» кишечника).
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасно чрезмерное стремление вести здоровый образ жизни. Советы, как не навредить себе, пытаясь...
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