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Доктор Мясников рассказал о вреде чрезмерного увлечения ЗОЖ

23.06.2020 15:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников рассказал о вреде чрезмерного увлечения ЗОЖ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасно чрезмерное стремление вести здоровый образ жизни. Советы, как не навредить себе, пытаясь быть здоровым, специалист дал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», пишет «Московский комсомолец».

Так, по словам врача, чересчур сильное увлечение ЗОЖ может привести к расстройствам пищевого поведения: булимии или анорексии.

Он предостерег от фанатизма в этом вопросе, напомнив, что нужно соблюдать баланс, иначе организму можно нанести вред. Например, заработать себе орторексию.

Медик посоветовал стремиться к «разумной умеренности» во всем (еде, диетах, упражнениях и всевозможных «чистках» кишечника).

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасно чрезмерное стремление вести здоровый образ жизни. Советы, как не навредить себе, пытаясь...
 
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