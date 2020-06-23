В Полоцке на месте массовых захоронений в годы войны открыли мемориальный комплекс «Урочище Пески»

Источник материала: ОНТ

В Полоцке на месте массовых захоронений в годы Великой Отечественной войны открыли мемориальный комплекс «Урочище Пески».

Площадка стала братской могилой для десятков тысяч солдат и мирных жителей. В годы войны по соседству размещался пересыльный лагерь для военнопленных. От голода и истязаний тогда погибали до 200 человек в день. Останки людей обнаружили во время поисковых работ. Сейчас вся территория разбита на квадраты как символы могильных ям. Здесь их 144.

На гранитных плитах высечены фамилии погибших. Вот только известны далеко не все. Предположительно, здесь погребены и итальянские солдаты, которые воевали против фашизма. В мемориальном комплексе есть часовня, где каждый может поставить свечу в память о тех страшных событиях.

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