Случчанка не знает, как сохранить мир в семье, где разные политические взгляды

Источник материала: Слуцк Город

"Хочу жить в стране, где нет места страху, где власть учитывает мнение народа, где чиновники трудятся во благо людей". Случчанка рассказала Slutsk-Gorod, как уживается в одной квартире с мамой, поддерживающей нынешнего президента, и мужем, которому всё равно, что происходит в стране.

Наталье 36 лет. На условиях анонимности девушка решила рассказать свою историю читателям SlutskGorod, а заодно узнать, как сохранить мир в семье, если у ее членов разные взгляды на события в стране.

"До недавнего времени я редко интересовалась политикой, а свои соображения, касаемо нынешней власти, высказывала осторожно, продумывая каждое слово. Многие меня поймут, ведь у нас иметь своё особое мнение - сродни преступлению. За такое в Беларуси есть риск получить в подарок от властей сутки или штраф размером в месячную зарплату.

Однажды моя старшая сестра оставила ничего не значащий комментарий под постом неугодного активиста, а после этого её пригласили в отделение для профбеседы. Поэтому я старалась не поддерживать таких разговоров, жила и довольствовалась тем, что имею. Пока в стране не стало твориться чёрт-те что, заставляя переключить своё внимание на нечто более значимое, чем просмотр забавных видео в Instagram.

Блогеры с их роликами про ситуацию в Беларуси, мирные акции, пикеты, аресты активистов и претендентов на президентское кресло - всё это потрясало с каждым днём. Я с возмущением следила за происходящим, иногда не обращая внимания на замечания мужа, что вся в политике и нам не о чем поговорить. Хотя говорить нам есть о чём, просто супруг "не в теме".

Почти две недели назад приехала погостить моя мама, которая всегда была за действующего президента. И вот тут наши точки зрения, касаемо политики, разошлись напрочь, мы даже умудрились поссориться. Муж держал нейтралитет, ведь он в принципе не следит за событиями в стране. Стараясь не накалять обстановку в доме, я под любыми предлогами уходила от этих тем.

Но как можно быть равнодушным, когда СМИ пестрят материалами с беспредельными задержаниями простых граждан, с арестами членов инициативных групп и, на мой взгляд, репрессиями в отношении кандидатов на пост главы государства?!!

Помню, когда я включила видео с первой акции Солидарности, моя мама не поверила увиденному и стала звонить сестре в Минск. Ведь она считала происходящее некой постановкой с большим количеством массовки. Тогда она спросила: "Что у вас происходит? Тут показывают про каких-то Бибирик (Виктор и Эдуард Бабарико - прим.ред), людей много на улицах, машины сигналят. Так смешно, чего они добиваются? Хотят, как на Украине?". Я понимала, что человеку её возраста, а ей немногим за 60, трудно сложить картинки с национальных каналов и стримами независимых СМИ.

Мама очень возмущалась, говорила, что мы молодые и ничего не понимаем в политике. Что наш президент поднял страну. Что у белорусов всё хорошо: пенсии поднимают, заводы работают, в магазинах изобилие. И главное, что войны нет, а протестующие "просто с жиру бесятся".

Я тогда в мягкой форме, насколько это было возможно, старалась объяснить маме почему люди против. А ещё высказала свою позицию, что хочу жить в стране, где нет места страху, где власть учитывает мнение народа, чиновники трудятся во благо людей, а те не едут в другое государство на заработки и не мечтают о переезде заграницу.

- Мам, я слишком многого хочу?, - спросила я её.

Она лишь ответила, что придёт другой президент, и вот тогда мы вспомним, как хорошо жилось при Батьке."

Slutsk-Gorod.by