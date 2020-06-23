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Ева возвращается: по Минску расклеили фото картины, которую забрали по делу Бабарико

23.06.2020 17:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кто-то расклеивает по зданиям Минска репродукции картины «Ева» Хаима Сутина, которую забрали по «делу Виктора Бабарико». Этим летом в условиях предстоящих выборов Ева стала полноценным символом протеста.

Забавно, что «Ева» появилась в том числе на здании по адресу Коммунистическая, 8. А буквально в паре шагов от этого места (за поворотом) – офисы государственных телеканалов ОНТ и СТВ.

Напомните: что там за история с Евой?

На позапрошлой неделе выяснилось, что к уголовному делу против бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка приобщили картины. Не две, не пять, а полторы сотни картин, их общая стоимость – около 20 миллионов долларов. Эти произведения входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка и выставлялись в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства. Теперь картины, понятное дело, зрители уже не увидят. Более того: нет информации, где сейчас находятся шедевры.

Среди 150 полотен есть работы Марка Шагала и Хаима Сутина. К слову, «Еву» Сутина Белгазпромбанк выкупил на аукционе Sotheby’s почти за два миллиона долларов и привез в Беларусь. Говорят, это самая дорогая картина на территории нашей страны. Как уверяют на государственных телеканалах, все изображения якобы готовили к срочному вывозу из страны – хотя для этого нужно заранее получить разрешение Минкульта, а за последние месяцы ведомство, как узнали журналисты, не выдавало собственнику подобных документов.

Ситуация с картинами разозлила многих беларусов. Соцсети задаются вопросами, на которые пока нет ответов. Например, банк с большими усилиями (и не без участия мецената Виктора Бабарико), за огромные деньги возвращал шедевры беларуских авторов на родину, чтобы теперь увезти? Это же странно, разве нет? А чтобы выразить свое негодование, юзеры даже запустили в сети флешмоб #евалюция – как он выглядит, мы показывали вот здесь.

Читайте по теме: Симулятор силовика: выбирайте, какую картину изъять, а какую оставить людям

 
Теги: Минск
 
 
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Кто-то расклеивает по зданиям Минска репродукции картины «Ева» Хаима Сутина, которую забрали по «делу Виктора Бабарико». Этим летом в условиях предстоящих...
 
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