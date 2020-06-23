ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый представительский «заряженный» седан Audi S8 добрался до Беларуси

23.06.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях в Минск привезли первый экземпляр топовой версии Audi A8 — седана S8 нового поколения.


Автомобиль, напомним, располагает 4-литровым битурбированным V8 TFSI, развивающим 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. До «сотни» S8 разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic, полный привод со спортивным задним дифференциалом, в «базе» предусмотрены светодиодные матричные фары с динамическими указателями поворота (за доплату — лазерная оптика, увеличивающая дальность действия фар на скорости более 70 км/ч), адаптивная пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами, полноуправляемое шасси и 20-дюймовые диски, дополненные красными суппортами.


Опционально машину можно оснастить углерод-керамическими тормозными механизмами с дисками на 420 и 370 мм для передней и задней осей соответственно.


Стартовая стоимость S8 в Беларуси — 129 880 евро по курсу. Впрочем, и оснащение у седана богатое: 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, информационно-развлекательный комплекс MMI NavigationPlus с парой 10,1-дюймовых сенсорных экранов, спортивные контурные кресла с трехступенчатым подогревом и пневматическими регулируемыми валиками боковой поддержки (функции вентиляции и массажа также в наличии) и аудиосистема Bang & Olufsen. Автомобиль обладает большим количеством систем помощи, среди которых ассистенты контроля полосы, движения на перекрестке и поперечного движения сзади и многое другое.



Экземпляр, выставленный в «Audi Центр Минск», дополнительно располагает черным стайлинг-пакетом, включая эмблемы логотипа, решетку радиатора, передний бампер с выразительными воздухозаборниками, эффектные накладки на пороги, боковые зеркала, задний диффузор и четыре овальных патрубка выхлопной системы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в Минск привезли первый экземпляр топовой версии Audi A8 - седана S8 нового поколения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bosch открыла производство MEMS-датчиков SMI230
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика