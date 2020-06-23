Новый представительский «заряженный» седан Audi S8 добрался до Беларуси

Источник материала: Tut.by

На днях в Минск привезли первый экземпляр топовой версии Audi A8 — седана S8 нового поколения.





Автомобиль, напомним, располагает 4-литровым битурбированным V8 TFSI, развивающим 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. До «сотни» S8 разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic, полный привод со спортивным задним дифференциалом, в «базе» предусмотрены светодиодные матричные фары с динамическими указателями поворота (за доплату — лазерная оптика, увеличивающая дальность действия фар на скорости более 70 км/ч), адаптивная пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами, полноуправляемое шасси и 20-дюймовые диски, дополненные красными суппортами.





Опционально машину можно оснастить углерод-керамическими тормозными механизмами с дисками на 420 и 370 мм для передней и задней осей соответственно.





Стартовая стоимость S8 в Беларуси — 129 880 евро по курсу. Впрочем, и оснащение у седана богатое: 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, информационно-развлекательный комплекс MMI NavigationPlus с парой 10,1-дюймовых сенсорных экранов, спортивные контурные кресла с трехступенчатым подогревом и пневматическими регулируемыми валиками боковой поддержки (функции вентиляции и массажа также в наличии) и аудиосистема Bang & Olufsen. Автомобиль обладает большим количеством систем помощи, среди которых ассистенты контроля полосы, движения на перекрестке и поперечного движения сзади и многое другое.









Экземпляр, выставленный в «Audi Центр Минск», дополнительно располагает черным стайлинг-пакетом, включая эмблемы логотипа, решетку радиатора, передний бампер с выразительными воздухозаборниками, эффектные накладки на пороги, боковые зеркала, задний диффузор и четыре овальных патрубка выхлопной системы.