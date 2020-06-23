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Анатолий Исаченко о корректировке выполнения ЦУР: «Будем делать уклон на региональное развитие»

23.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приоритетом в деле достижения ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко о корректировке выполнения ЦУР: «Будем делать уклон на региональное развитие»

23 июня в формате видеоконференции обсуждена работа, которая проводится в этом направлении. Основное внимание – проекту Национальной стратегии до 2035 года. Этот документ станет базовым для отраслей и регионов. Анатолий Исаченко подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу по достижению ЦУР. В сложившихся условиях внимание было сфокусировано на взаимодействии с международными партнерами по привлечению дополнительной поддержки для борьбы с COVID-19. Часть средств проекта международной помощи была направлена на покупку медицинских изделий.

Анатолий Исаченко о корректировке выполнения ЦУР: «Будем делать уклон на региональное развитие»

Анатолий Исаченко, заместитель председателя совета Национального собрания Республики Беларусь:
Будем делать уклон на региональное развитие, то есть преломлять эти цели не на национальный уровень, где мы работаем и уже понимаем: есть статистика и есть определенный результат, а именно чтобы это было в региональном контексте.

Хочется отметить, что из 162 стран по индекс-рейтингу глобальных Целей наша страна занимает 23-е место – это о многом говорит. Это говорит о том, что, в принципе, механизм работает, работают наши партнерские группы, работают парламентские группы, работают члены совета по Устойчивому развитию, работают наши министерства и ведомства. Потому что вся эта работа, которую мы проводим, проводится только совместно, только сообща.

Анатолий Исаченко о корректировке выполнения ЦУР: «Будем делать уклон на региональное развитие»

Анатолий Исаченко призвал активизировать усилия по информированию общественности по теме ЦУР. Так, для популяризации идей готовится новый видеоролик. Кроме того, в разработке серия тематических билбордов.

Люди в материале: Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Приоритетом в деле достижения ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики,...
 
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