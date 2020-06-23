Bosch открыла производство MEMS-датчиков SMI230

Хотя бы раз любого водителя навигатор подводил именно в тот момент, когда был нужен больше всего. Чтобы подобных ситуаций не случалось, Bosch начал производство новых MEMS-датчиков – SMI230.

Они с высокой точностью регистрируют изменения в направлении и скорости движения автомобиля, оценивают информацию и передают ее в навигационную систему. Там эти данные обрабатываются уже через глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS). Так местоположение машины определяется даже в том случае, когда прерывается GPS-сигнал.

"С полупроводниковыми датчиками Bosch водитель не заблудится даже при сбоях в навигаторе. Сегодня уже невозможно представить автомобили без них – это ключ к современной мобильности", – отмечает Йенс Фабровски, член исполнительного руководства подразделения Bosch Automotive Electronics.

Только плавные движения

Благодаря точной GPS-позиции и непрерывной обработке информации с датчиков навигационная стрелка на дисплее больше не делает нереалистичных прыжков и внезапно не меняет направление на пути из одного пункта в другой.

Для получения данных о движении транспортного средства компания Bosch соединила в корпусе нового MEMS-датчика два крошечных и чрезвычайно чувствительных чипа: один определяет ускорение транспортного средства, второй – угловую скорость. Именно в этой комбинации заключается вся сила SMI230, исключительная точность которого позволяет очень быстро фиксировать все изменения в движении автомобиля.

"Опыт Bosch в разработке и производстве полупроводников для автомобильной промышленности не только впечатляет, но и не имеет себе равных. Это помогает нам создавать новые автомобильные функции и постоянно совершенствовать сами чипы", – говорит Фабровски.

Сенсорная технология чипов обеспечивает плавность, с которой путь машины отображается на экране навигатора. Он непрерывно анализирует изменения в движении и скорости автомобиля, обнаруженные датчиком Bosch, и отображает информацию на карте. Поэтому благодаря SMI230 даже при сбоях спутникового сигнала водителю легко ориентироваться, в каком направлении ехать.

"Датчик Bosch исключает слепые зоны навигации GNSS, – говорит Майкл Рупп, менеджер по продукции в автомобильной электронике Bosch. – Это помогает безошибочно определить положение транспортного средства даже при слабом спутниковом сигнале и дать своевременные подсказки для продолжения маршрута".

Один датчик - множество возможностей

Полупроводниковые чипы Bosch, в основном, используются как датчики для систем безопасности или для мультимедийных и коммуникационных приложений, которые помогают водителю, а также обычных и электрифицированных силовых агрегатах. Возможности SMI230 позволяют не только улучшить навигацию, но и другие автоматические системы управления, где особенно важна точность данных. Кроме того, такие MEMS-датчики подходят для систем сигнализации транспортных средств – они способны реагировать на вибрации и удары, а при дорожно-транспортном происшествии фиксируют столкновение или переворот и автоматически запускают систему экстренного вызова eCall.