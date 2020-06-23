Перевозчикам напомнили о необходимости прохождения техосмотра транспортных средств в установленные сроки

Источник материала: Полесская правда





Приходится констатировать, что на сегодняшний день в Беларуси определенная часть перевозчиков безответственно относится к прохождению государственного технического осмотра. В спорах об экономии на дорожном сборе и насколько дешевле оплатить штраф за скобками остается главный аргумент необходимости осуществления данной процедуры в установленный срок: безопасность дорожного движения и сохранение человеческих жизней.

Работу по контролю за соблюдением периодичности прохождения государственного технического осмотра осуществляет и региональный отдел контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области (РОКАТ в г. Пинск), в зону ответственности которого входят Дрогиченский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы.

В настоящее время помимо осуществления контрольных мероприятий на линии, т.е. фактической проверки состояния и укомплектованности транспортных средств, все большее значение приобретает контроль с помощью сопоставления сведений содержащихся в электронных базах данных. В распоряжении работников Транспортной инспекции, в числе прочих, имеется база данных о выданных разрешениях на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (пройденном государственном техническом осмотре). Доступ к данной базе данных осуществляется круглосуточно в режиме «онлайн». С каждым месяцем увеличивается количество правонарушений в области транспортной деятельности, выявленных путем изучения информации, содержащейся в базах данных, без истребования от проверяемого субъекта дополнительных сведений и документов. Данная форма контроля неоднократно подтвердила свою эффективность.

По результатам проведенных контрольных мероприятий за 5 месяцев текущего года РОКАТ в г. Пинск к административной ответственности по статье 18.24 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях привлечено 53 должностных лица, ответственных за допуск к участию в дорожном движении транспортных средств, имеющих неисправности, при наличии которых участие в дорожном движении запрещено, или не прошедших государственный технический осмотр. Санкция указанной статьи предусматривает штраф от четырех до шести базовых величин.

В случае осуществления лицензируемых видов автомобильных перевозок (в том числе международных) с использованием транспортного средства, не допущенного в установленном порядке к участию в дорожном движении, действия автомобильного перевозчика квалифицируются как грубое нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. За описанные грубые нарушения законодательства о лицензировании, субъектам хозяйствования, помимо значительного штрафа, может грозить принятие решения о приостановлении действия специального разрешения (лицензии).

Начальник регионального отдела контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Брестской области Н.А. Степанюк.