Беларусь в июле купит в России 1,58 миллионов тонн нефти

Источник материала: Ежедневник

Беларусские НПЗ в июле должны получить из России 1,58 млн т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти. Из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн – по железной дороге", - сказал Тищенко, пишет interfax.by .

"Остальные потребности планируется закрыть через танкерные поставки. Ведется работа по объемам и поставщикам", - добавил он.