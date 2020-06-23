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Беларусь в июле купит в России 1,58 миллионов тонн нефти

23.06.2020 17:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусские НПЗ в июле должны получить из России 1,58 млн т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти. Из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн – по железной дороге", - сказал Тищенко, пишет interfax.by.

"Остальные потребности планируется закрыть через танкерные поставки. Ведется работа по объемам и поставщикам", - добавил он.

 
 
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Беларусские НПЗ в июле должны получить из России 1,58 млн т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
 
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