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Эксперт: нефть дорожает, электричество подешевеет - что будет с ценами на бензин?

23.06.2020 17:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by
- Понятно, что рынок нефти сегодня находится в состоянии определенного контроля со стороны стран ОПЕК+.

То, что мы сейчас видим, это, можно сказать, искусственное, административное регулирование мировых цен на нефть . Оно связано с тем, что идет резкий спад потребления в основных регионах из-за экономических неурядиц, вызванных пандемией, и как результат - снижается потребление нефти и газа. Если бы в этот период объем нефти на мировом рынке сохранялся на прежнем уровне, то это могло бы привести к резкому спаду цены. Однако страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти.

Мы помним, что в марте этого года Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК не смогли договориться. Вместе с тем рынок определил условия, по которым многие страны, даже те, которые первоначально не были в соглашении ОПЕК, пошли на снижение объемов, чтобы удержать нефть на достаточно высоком уровне по цене. То есть, уровень 40-45 долларов за баррель приемлем для всех. В этом заинтересованы все, в том числе и американские компании, которые в период резкого падения цен либо вынуждены были перейти в состояние банкротства, либо резко ухудшили свое финансовое положение.


Фото: pixabay.com

Поэтому в действительности рынок не отражает реальную экономическую ситуацию. Мировая экономика продолжает падать, и снижается в абсолютных объемах потребление нефти. Ее нынешняя цена — это искусственное регулирование, в первую очередь, крупных нефтепроизводителей.

К чему это может привести? Такое регулирование, позволяет финансово удержаться на плаву и ограничивает возможности по инвестированию в добычу нефти, разработку новых районов, в оборудование и технологии. И мы можем уже в ближайшие два-три года получить резкое сокращение числа нефтедобывающих компаний в связи с предполагаемым банкротством либо из-за недостатка финансовых поступлений.


Фото: Myfin.by

Что будет со стоимостью топлива в связи с таким уровнем цен на нефть? Надо понимать, что нынешняя ситуация приводит к снижению потребления – особенно в сфере транспорта. Речь не только о легковом транспорте. Этот вопрос касается логистических связей, грузового автотранспорта, которые напрямую зависят от экономического роста. Когда наблюдается рецессия в экономике, идет и снижение транспортных потоков.

С одной стороны, есть возможность повысить цены на топливо. В России сейчас как раз в целях борьбы с демпингом и ввозом дешевого топлива на рынок страны, был введен запрет на импорт моторного топлива. Цена на топливо на внутреннем рынке РФ удерживается на достаточно высоком уровне. В Беларуси по сравнению с другими странами цены на бензин и дизельное топливо относительно низкие. Другие страны и производители, думаю, будут пытаться лоббировать вопрос повышения цен на топливо на внутреннем рынке и вводить заградительные пошлины на импорт дешевых нефтепродуктов из других регионов.


Тестовая модель белорусского электромобиля, фото из архива: government.by

Что касается ввода АЭС и электротранспорта , то надо учитывать, что на первых этапах не будет наблюдаться резкий переход населения на электротранспорт. Просто есть такое понятие как потребительская инертность. Люди привыкли к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и они, возможно, два-три года будут перестраиваться на то, что можно выгодно использовать электротранспорт. Также для этого должны быть созданы инфраструктура, станции зарядки. Чтобы человек не опасался остановиться где-то посреди дороги с незаряженным электромобилем. Однако альтернативы электротранспорту в настоящее время нет. Это технология и транспорт будущего.

Для Беларуси важно не только импортировать электромобили, но и налаживать производство всех ключевых агрегатов. Это касается не только электродвигателей, но внедрения других технологий, в том числе по производству батарей, систем управления ключевыми процессами в электромобилях.

Что это значит?

Если мы наладим это производство у себя, то сможем, с одной стороны, получать электроэнергию от БелАЭС и использовать ее для дешевого электротранспорта в Беларуси, и одновременно экспортировать данный вид транспорта за рубеж. То есть, сможем не только поставлять на экспорт сами электромобили, но и создавать производственные площадки в других странах, которые ориентированы на зеленую экономику, считает Алексей Авдонин.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси в последнее время розничные цены на автомобильное топливо не росли, а наоборот снижались, а с 10 мая вообще замерли на одном уровне. Между тем нефть...
 
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