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Эксперт: нефть дорожает, электричество подешевеет - что будет с ценами на бензин?
Источник материала: Myfin
- Понятно, что рынок нефти сегодня находится в состоянии определенного контроля со стороны стран ОПЕК+.
То, что мы сейчас видим, это, можно сказать, искусственное, административное регулирование мировых цен на нефть . Оно связано с тем, что идет резкий спад потребления в основных регионах из-за экономических неурядиц, вызванных пандемией, и как результат - снижается потребление нефти и газа. Если бы в этот период объем нефти на мировом рынке сохранялся на прежнем уровне, то это могло бы привести к резкому спаду цены. Однако страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти.
Мы помним, что в
марте этого года Россия и Саудовская
Аравия в рамках соглашения ОПЕК не
смогли договориться. Вместе с тем рынок
определил условия, по которым многие
страны, даже те, которые первоначально
не были в соглашении ОПЕК, пошли на
снижение объемов, чтобы удержать
Поэтому в
действительности
рынок не отражает
реальную экономическую ситуацию.
Мировая
экономика продолжает падать, и снижается
в абсолютных объемах потребление нефти.
Ее нынешняя цена — это искусственное
регулирование, в первую очередь, крупных
нефтепроизводителей.
К чему это может привести? Такое регулирование, позволяет финансово удержаться на плаву и ограничивает возможности по инвестированию в добычу нефти, разработку новых районов, в оборудование и технологии. И мы можем уже в ближайшие два-три года получить резкое сокращение числа нефтедобывающих компаний в связи с предполагаемым банкротством либо из-за недостатка финансовых поступлений.
Что будет со стоимостью топлива в связи с таким уровнем цен на нефть? Надо понимать, что нынешняя ситуация приводит к снижению потребления – особенно в сфере транспорта. Речь не только о легковом транспорте. Этот вопрос касается логистических связей, грузового автотранспорта, которые напрямую зависят от экономического роста. Когда наблюдается рецессия в экономике, идет и снижение транспортных потоков.
С одной стороны,
есть
возможность повысить цены на
топливо.
В России сейчас как раз в целях
борьбы с демпингом и ввозом дешевого
топлива на рынок страны, был введен
запрет на импорт моторного топлива.
Цена на топливо на внутреннем рынке РФ
удерживается на достаточно высоком
уровне.
В Беларуси по сравнению с другими
странами
цены на бензин и дизельное топливо относительно низкие.
Другие страны и
производители, думаю, будут пытаться
лоббировать вопрос повышения цен на
топливо на внутреннем рынке и вводить
заградительные пошлины на импорт дешевых
нефтепродуктов из других регионов.
Что касается ввода АЭС и электротранспорта , то надо учитывать, что на первых этапах не будет наблюдаться резкий переход населения на электротранспорт. Просто есть такое понятие как потребительская инертность. Люди привыкли к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и они, возможно, два-три года будут перестраиваться на то, что можно выгодно использовать электротранспорт. Также для этого должны быть созданы инфраструктура, станции зарядки. Чтобы человек не опасался остановиться где-то посреди дороги с незаряженным электромобилем. Однако альтернативы электротранспорту в настоящее время нет. Это технология и транспорт будущего.
Для Беларуси важно не только импортировать электромобили, но и налаживать производство всех ключевых агрегатов. Это касается не только электродвигателей, но внедрения других технологий, в том числе по производству батарей, систем управления ключевыми процессами в электромобилях.
Что это значит?
Если мы наладим это производство у себя, то сможем, с одной стороны, получать электроэнергию от БелАЭС и использовать ее для дешевого электротранспорта в Беларуси, и одновременно экспортировать данный вид транспорта за рубеж. То есть, сможем не только поставлять на экспорт сами электромобили, но и создавать производственные площадки в других странах, которые ориентированы на зеленую экономику, считает Алексей Авдонин.
Источник: Myfin.by
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