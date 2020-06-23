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Транспортная инспекция информирует о временных ограничениях на оси транспортных средств, самоходных машин

23.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Транспортная инспекция информирует о временных ограничениях на оси транспортных средств, самоходных машин
В ближайшее время, после прохождения обязательной юридической экспертизы и официального опубликования, вступит в силу Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 июня 2020 г. № 34 «О введении в 2020 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин» (далее — постановление).

Указанным постановлением вводятся следующие временные ограничения — с 1 июля по 20 сентября 2020 года максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25˚С не должна превышать 6 тонн.

Перечень участков республиканских автомобильных дорог, в отношении которых не распространяются временные ограничения, оформлен как приложение к постановлению. Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин предусматривается не распространять на автомобильную дорогу М-1/E-30 (Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации). Автомобильные дороги М-10 (граница Российской Федерации  – Гомель – Кобрин) и Р-6 (Ивацевичи-Столин) в вышеуказанный перечень не включены.

Не распространяются ограничения на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, некоторых грузов, категории и виды  которых указаны в пункте 2 постановления.

Таким образом, региональный отдел контроля автомобильного транспорта в г.Пинске рекомендует руководителям автомобильных перевозчиков, а также водителям автомобильного транспорта планировать перевозки с учётом этой информации.

Николай Степанюк,
начальник регионального отдела контроля автомобильного транспорта
филиала Транспортной инспекции по Брестской области.

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