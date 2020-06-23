Мистические истории о Белой панне и Черном монахе появятся в Гольшанском замке

Экспозиционное повествование готовят для северной башни.

Уже готовы сметы на изготовление элементов во внутренних пространствах. Так, на втором ярусе разместятся собирательные образы основателя замка Павла Стефана Сапеги и его четвертой жены Софьи. Драмы добавит игра света и нестандартный музыкальный фон. На различных ярусах разместят аутентичные артефакты и предметы интерьера. Для туристов и смотровая площадка, которая откроет вид наи окрестности. Архитекторы приступают к проектированию дворовой территории, сообщает