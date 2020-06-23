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Мистические истории о Белой панне и Черном монахе появятся в Гольшанском замке

23.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Мистические истории о Белой панне и Черном монахе появятся в Гольшанском замке

Экспозиционное повествование готовят для северной башни.

Уже готовы сметы на изготовление элементов во внутренних пространствах. Так, на втором ярусе разместятся собирательные образы основателя замка Павла Стефана Сапеги и его четвертой жены Софьи. Драмы добавит игра света и нестандартный музыкальный фон. На различных ярусах разместят аутентичные артефакты и предметы интерьера. Для туристов и смотровая площадка, которая откроет вид на Гольшаны и окрестности. Архитекторы приступают к проектированию дворовой территории, сообщает БТ.
 
 
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Экспозиционное повествование готовят для северной башни. Уже готовы сметы на изготовление элементов во внутренних пространствах. Так, на...
 
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