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Испания прогнозирует рекордное падение ВВП

23.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании прогнозируют рекордное падение ВВП – почти на 22 %. При этом за первые три месяца 2020-го страна и так потеряла более 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания прогнозирует рекордное падение ВВП

Пандемия нанесла серьезный удар по испанской экономике. В стране значительно вырос уровень безработицы. Только за первые три месяца работу потеряли 285 тысяч человек – это худший показатель с 2013 года.

Испания прогнозирует рекордное падение ВВП

Оценивая последствия COVID, правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в 2020 году составит чуть больше 9 %, а уровень безработицы может достигнуть 19 %.

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Новости Испании. В Испании прогнозируют рекордное падение ВВП – почти на 22 %. При этом за первые три месяца 2020-го страна и так потеряла более 5 %, сообщили в программе...
 
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