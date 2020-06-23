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В Дзержинске при пожаре погибли двое мужчин

23.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека погибли в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске при пожаре погибли двое мужчин

Пожар в частном доме увидел свидетель, он и вызвал подразделения МЧС. В доме спасатели нашли двоих мужчин и вынесли на свежий воздух. Позже медики констатировали их смерть. В результате огнем повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.

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Новости Беларуси. Два человека погибли в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар в частном доме увидел свидетель, он и вызвал подразделения МЧС. В...
 
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