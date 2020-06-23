В Дзержинске при пожаре погибли двое мужчин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека погибли в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Пожар в частном доме увидел свидетель, он и вызвал подразделения МЧС. В доме спасатели нашли двоих мужчин и вынесли на свежий воздух. Позже медики констатировали их смерть. В результате огнем повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.