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В Дзержинске при пожаре погибли двое мужчин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два человека погибли в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пожар в частном доме увидел свидетель, он и вызвал подразделения МЧС. В доме спасатели нашли двоих мужчин и вынесли на свежий воздух. Позже медики констатировали их смерть. В результате огнем повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.
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Новости Беларуси. Два человека погибли в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожар в частном доме увидел свидетель, он и вызвал подразделения МЧС. В...
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