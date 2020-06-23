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Региональное развитие станет приоритетным направлением в достижении Целей устойчивого развития

23.06.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Региональное развитие станет приоритетным направлением в достижении Целей устойчивого развития

Усилить работу в регионах – одно из приоритетных направлений в достижении Целей устойчивого развития на этот год. О вопросах образования и здравоохранения, социальной защиты и экологии говорили сегодня в Совете Республики. 

На видеосвязи – коллеги из ООН и ЮНИСЕФ. Во втором полугодии одной из приоритетных стратегий в достижении 17 мировых целей станет создание равных возможностей для жизни вне зависимости от места проживания. Областным центрам предложили самим представить направления по сохранению экологии, развитию медицины, повсеместному трудоустройству. В работу обещают включиться все города и районы. К слову, части глобальных целей нам уже удалось достичь.

Сейчас основное внимание – работе над проектом Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. И, конечно же, борьбе с COVID-19, на которую Совет по устойчивому развитию тоже перечисляет средства. 

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Усилить работу в регионах – одно из приоритетных направлений в достижении Целей устойчивого развития на этот год. О вопросах образования и здравоохранения,...
 
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