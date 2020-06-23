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В Исландии за сутки зарегистрировали тысячи землетрясений и готовятся к крупному извержению вулкана

23.06.2020 17:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Исландии за сутки зарегистрировали тысячи землетрясений и готовятся к крупному извержению вулкана

Метеорологическая служба Исландии сообщает о том, что в районе северного берега острова 22 июня было зарегистрировано более 3 тыс. подземных толчков и существует угроза мощного извержения вулкана. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. 

Наиболее мощное землетрясение магнитудой более 5 баллов произошло в 265 км от столицы острова города Рейкьявик. Подземные толчки ощущали как в столице, так и во втором по численности населения городе Исландии – Акурейри с населением порядка 20 тыс. человек. Эти землетрясения не причинили какого-либо серьезного ущерба, однако спровоцировали оползни и камнепады. 

Более того, власти страны предупреждают о скором извержении вулкана Гримсвотн, расположенного в юго-восточной части острова. Исследователи зафиксировали под вулканом крайне высокую концентрацию диоксида серы, что является главным сигналом приближения магмы к земной поверхности. 

Как сообщается, последнее извержение этого вулкана произошло в 2011 году. Тогда из-за катаклизма было отменено более 900 рейсов, а аэропорт Рейкьявика был и вовсе закрыт.

Фото: Deutsche Welle

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Метеорологическая служба Исландии сообщает о том, что в районе северного берега острова 22 июня было зарегистрировано более 3 тыс. подземных толчков и существует...
 
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