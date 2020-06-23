На парад Победы в Москву приедут главы семи стран

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лидеров стран, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 75-летия Победы 24 июня.

Песков уточнил, что присутствие на мероприятии подтвердили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, пишет РБК .

Кроме того, прибудут член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.



