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На парад Победы в Москву приедут главы семи стран

23.06.2020 17:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лидеров стран, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 75-летия Победы 24 июня.

Песков уточнил, что присутствие на мероприятии подтвердили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, пишет РБК.

Кроме того, прибудут член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.


 

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лидеров стран, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 75-летия Победы 24 июня.
 
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