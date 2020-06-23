Уничтожены десятки гектаров дикорастущего мака в Волковысском и Лепельском районах

Источник материала: ОНТ

ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковысском и Лепельском районах милиционеры совместно с работниками сельхозпредприятий уничтожали потенциально опасный сорняк гербицидами. Там мак засеял десятки гектаров. В Полоцком районе справились косой.

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