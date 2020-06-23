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Уничтожены десятки гектаров дикорастущего мака в Волковысском и Лепельском районах

23.06.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уничтожены десятки гектаров дикорастущего мака в Волковысском и Лепельском районах

ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.  Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковысском и Лепельском районах милиционеры совместно с работниками сельхозпредприятий уничтожали потенциально опасный сорняк гербицидами. Там мак засеял десятки гектаров. В Полоцком районе справились косой.

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Теги: Новости
 
 
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ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.  Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковысском и Лепельском районах...
 
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