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Уничтожены десятки гектаров дикорастущего мака в Волковысском и Лепельском районах
Источник материала: ОНТ
ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковысском и Лепельском районах милиционеры совместно с работниками сельхозпредприятий уничтожали потенциально опасный сорняк гербицидами. Там мак засеял десятки гектаров. В Полоцком районе справились косой.
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ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. Дикорастущий мак подлежит уничтожению. Красивый цветок относится к наркосодержащим растениям. В Волковысском и Лепельском районах...
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