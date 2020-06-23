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Памятная монета с вертлявой камышовкой выпущена в Беларуси

23.06.2020 18:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Седьмая миниатюра из серии «Заказники Беларуси» отчеканена в Казахстане, теперь, наконец, доехала до нашей страны и в ближайшее время поступит в продажу.

Памятная монета с вертлявой камышовкой выпущена в Беларуси

Нумизматам и любителям сувениров предлагаются два номинала из различных металлов. Серебряная, 20 рублей, выпущена тиражом всего 999 штук, и медно-никелевая, достоинством 1 рубль, отчеканена тиражом 1999 штук.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Седьмая миниатюра из серии...
 
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