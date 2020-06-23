Памятная монета с вертлявой камышовкой выпущена в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Седьмая миниатюра из серии «Заказники Беларуси» отчеканена в Казахстане, теперь, наконец, доехала до нашей страны и в ближайшее время поступит в продажу.





Нумизматам и любителям сувениров предлагаются два номинала из различных металлов. Серебряная, 20 рублей, выпущена тиражом всего 999 штук, и медно-никелевая, достоинством 1 рубль, отчеканена тиражом 1999 штук.