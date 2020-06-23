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В Витебском районе 14-летняя девочка погибла, спасая тонущего мальчика

23.06.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебском районе 14-летняя девочка погибла, спасая тонущего мальчикаВитебском районе 14-летняя девочка погибла, спасая тонущего мальчика" class="one-news__figure-img">

В Витебском районе при попытке спасти другого ребенка утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел 23 июня. 14-летняя девочка отправилась с другими детьми купаться в реке Суходровка. В какой-то момент она увидела, как тонет 8-летний мальчик и бросилась его спасать. 

Мальчика она успела вытолкнуть к берегу, однако после этого она сама начала тонуть. Увидев это, дети побежали в близлежащую деревню, к отцу девочки. Мужчина достал из воды тело своей дочери, однако уже было поздно, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка. 

В данный момент на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. 

Фото: Следственный комитет

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе при попытке спасти другого ребенка утонула 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Трагический инцидент...
 
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