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Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов

Ход реализации регионального комплекса мероприятий государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы вместе с другими актуальными вопросами из различных сфер был рассмотрен на заседании сессии областного Совета депутатов.
 
Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов
 
В заседании сессии принял участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
 
Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования выполняется в полном объеме во всех районах. По итогам 2019 года в целом по области он составляет 98% (стандарт — 85%). Как доложила первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская, за 2016-2019 годы по госпрограмме освоено 2 252 млн. руб. В ходе заседания сессии была отмечена важность сохранения доступности дошкольного образования. За период с 2016 по 2019 годы в области построено 9 учреждений дошкольного образования, что позволило обеспечить порядка 1 800 мест. Эта тенденция на расширение строительства объектов образования продолжается. Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на 190 мест в Скиделе, начато строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне Грандичи в Гродно.
 
Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов
 
Также специалисты подчеркнули, что в регионе обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего среднего образования», направленных на повышение его  качества. Увеличилось до 166 количество учреждений общего среднего образования, в которых функционируют профильные классы. Акценты, расставленные при выборе вектора обучения, сегодня в области разнообразны. С сентября 2018 года открыты профильные классы аграрной направленности, в которых в текущем учебном году факультатив «Введение в аграрные профессии» изучали 219 человек в 47 учреждениях образования. Продолжают функционировать профильные классы педагогической направленности, в которых обучается 835 учащихся. Такая направленность позитивно сказывается на подготовке школьников и расширенном получении знаний в учреждениях образования.
 
В ходе заседания было отмечено, что в области выстроена модель профессионального обучения с учетом запросов учащихся, специфики региона, наличия материально-технической базы и кадровых ресурсов.
 
Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов
 
Обеспечивается выполнение задачи по сохранению доступности образования для лиц с особенностями психофизического развития, что позволяет обеспечить 100% охват таких детей специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью.
 
Развивается система профессионально-технического и среднего специального образования. За 4 года открыт прием по 5 новым специальностям среднего специального образования и по 22 квалификациям профессионально-технического образования.
 
С целью внедрения в образовательный процесс инновационных форм и методов производственного обучения создано 5 ресурсных центров, оснащенных новейшим оборудованием. За время их функционирования обучено более 6 тыс. человек из числа учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, работников предприятий области, безработных граждан, учащихся школ. В нынешнем году намечено открытие еще одного такого центра по подготовке кадров для предприятий  агропромышленного комплекса на базе Жировичского аграрно-технического колледжа.
 
Реализация образовательной госпрограммы, стипендии спортсменам, трансграничное сотрудничество. В облисполкоме прошла сессия областного Совета депутатов
Доступность системы дополнительного образования детей и молодежи – это прежде всего эффективный комплекс, работа которого направлена сразу по многим направлениям. Так, в частности, в минувшем году доступность этой системы позволила обеспечивать охват учащихся дополнительным образованием в размере 60%. Укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного  образования детей и молодежи в области уделяется большое внимание. В 2016 году в Щучине в здании бывшего дворца Друцких-Любецких после реконструкции стал функционировать дворец творчества детей и молодежи. В минувшем году Островецкий центр творчества детей и молодежи начал работу в новом современном здании.
 
На сессии рассмотрены и другие вопросы. Приняты решения о софинансировании двух проектов международной технической помощи. Проект «Улучшение трансграничных медицинских услуг в онкологической урологии в регионах Белостока и Гродненской области» в рамках Программы «Польша – Беларусь – Украина 2014 – 2020» реализует Гродненская университетская клиника. Сумма софинансирования по проекту составит 90 633,77 евро. Проект «Улучшение доступа к генетически обоснованному донорству костного мозга в приграничных регионах Литвы и Беларуси для пациентов с раком крови»  программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь 2014 – 2020» реализует областной центр трансфузиологии. Результаты проекта будут способствовать установлению и укреплению сотрудничества между двумя странами в рамках международного поиска доноров костного мозга и обмена материалом для улучшения качества жизни пациентов с раком крови.
 

Областной Совет депутатов принял также решение о назначении стипендий спортсменам области. В перечень претендентов на получение и выплату стипендии внесены 127 человек. Это наиболее талантливые спортсмены, успешно выступающие на международном уровне, победители и призеры национальных первенств. Среди них и те, кто претендует на участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО

 
Теги: Гродно
 
 
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Ход реализации регионального комплекса мероприятий государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы вместе с другими актуальными...
 
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